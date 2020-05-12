Коронавирус

Южная ВолнаЮжная ВолнаСМИ могут стать пострадавшей от коронавируса отраслью

Союз журналистов России считает, что СМИ необходимо включить в список отраслей пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава профессионального сообщества Владимир Соловьёв.
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Российская газетавчера в 16:49

Государство должно поддержать СМИ. Включая оппозиционные

Росбалтвчера в 11:38

Союз журналистов России запускает масштабное исследование о том, как повлияла на работу СМИ пандемия

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 07:43

СМИ могут стать пострадавшей от коронавируса отраслью

Южная Волнавчера в 07:46

Председатель союза журналистов России заявил о тяжелейшем кризисе во всех отраслях СМИ

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:15

Союз журналистов просит включить СМИ в перечень отраслей, пострадавших из-за последствий эпидемии

Парламентская газетавчера в 05:57

В России более 37% региональных СМИ сократили тираж и количество эфиров

РИА Новостивчера в 04:43
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
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Вести.Ru 12:32
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Общество

Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа ЕГЭ до двух

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В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Седьмой самолет с российскими военными вернулся из Италии

На родину вернулся еще один рейс с российскими военными, которые помогали Италии бороться с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 17:44
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Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
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Общество

В российских школах уберут общие перемены

Роспотребнадзор рекомендовал школам убрать общие перемены, а также изменить время начала первого урока для разных классов в целях максимального разобщения классов.
ТВ Центр 12:56
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Космос

Эксперты оценили количество мусора на околоземной орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство подписало контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода с околоземной орбиты элементов космического мусора.
REGNUM 10 мая в 06:08
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Шоу-бизнес

Принцы Гарри и Уильям восстановили общение

Последний год в прессе активно обсуждалась тема разлада в отношениях между принцем Уильямом и принцем Гаррии.
Bimru.ru 08:51
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Политика

МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
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Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
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Здоровье

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
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Кино

Стал известен бюджет продолжения «Аватара»

News.ru вчера в 08:37
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
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Политика

Путин: работа по выплатам медикам «закипела» только после критики

Президент России Владимир Путин раскритиковал задержки с выплатой надбавок медицинским работникам, отметив, что «работа закипела» только после его критики.
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
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Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье

По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса до 31 мая.
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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