Союз журналистов России считает, что СМИ необходимо включить в список отраслей пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава профессионального сообщества Владимир Соловьёв.

СМИ могут стать пострадавшей от коронавируса отраслью

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 574

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 42

Космос Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Общество В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая. 1

Здоровье Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2. 4

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 14

Гаджеты Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK. 6

Общество Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020 Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения. 1K

Космос Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.

Политика Ангела Меркель попала под перекрестный допрос Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы. 2