Коронавирус
Русская ПланетаСМИ могут включить в список пострадавших от коронавируса
Депутаты поддержали идею Комитета Государственной Думы по информационной политике помочь средствам массовой информации. Их могут внести в список отраслей наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
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Если усилий одного комитета окажется недостаточно, возможно, нам предстоит привлечь к этой работе Государственную Думу и поставить вопрос перед парламентом. Речь идёт о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей — это вопрос государственной важности.
— Александр Хинштейн, российский журналистОбластная газета 03:13
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Профильный комитет предлагает включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей
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