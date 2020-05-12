Если усилий одного комитета окажется недостаточно, возможно, нам предстоит привлечь к этой работе Государственную Думу и поставить вопрос перед парламентом. Речь идёт о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей — это вопрос государственной важности.

Депутаты поддержали идею Комитета Государственной Думы по информационной политике помочь средствам массовой информации. Их могут внести в список отраслей наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

СМИ могут включить в список пострадавших от коронавируса

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