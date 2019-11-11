Политика
РИА НовостиСМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
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Здоровье
200 «Земских докторов» появились в Дагестане в этом году
На сегодняшний день Минздраву Дагестана по федеральной программе «Земский доктор» удалось трудоустроить 200 врачей и 10 фельдшеров, сообщает пресс-служба Минздрава РД.
Дагестанская правда 08:14
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
В США определили компонент, который стал причиной смерти вейперов.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:48
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Футбол
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
Космос
Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU 07:01
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Кино
Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel
РИА Новости 18:10
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Кино
В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»
Многолетний труд Андрея Кончаловского над фильмом о Микеланджело Буонарроти "Грех" наконец завершился премьерой на Римском международном кинофестивале в октябре, и теперь - в Москве.
Российская газета 14:13
Политика
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль вчера в 11:56
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Футбол
Спартак — Крылья Советов 2:0
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Спорт-Экспресс 09 ноября в 11:07
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Энергетика
Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
РИА Новости 07:48
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Общество
Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform вчера в 14:12
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Общество
После развода родственники смогут всегда видеться со своими детьми
Законопроект об административной ответственности за запрет ребенку видеться с родственниками после развода родителей направит в правительство глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
ФедералПресс 18:55
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30