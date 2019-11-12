Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
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