Общество
РБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
RT на русском 11:20
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Киберспорт
Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Общество
Мэрия Саратова ответила на видеообращение матери убитой девочки
10 октября среди гаражей в Саратове обнаружили тело девятилетней девочки, пропавшей накануне по дороге в школу.
РБК 13:43
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
iXBT.com 07:08
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Футбол
Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru вчера в 21:21
Здоровье
Текслер назначил министра здравоохранения Челябинской области
Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов.
Накануне.Ru 09:01
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти
В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена.
Известия 14:14
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Независимая газета 12:11
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Авто
Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России
Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
Автоновости дня 09:26
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Здоровье
Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего
Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.
Комсомольская правда 04:45
Общество
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Smolnarod.ru вчера в 14:21