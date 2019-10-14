с чего всё началось

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Политика Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.

Футбол Роналду забил 700-й гол в карьере Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Украиной.

Экономика Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.

Политика В Киеве стартовал марш украинских националистов В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.

Шоу-бизнес Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом Россиянка с 2001 года встречается с испанским поп-исполнителем Энрике Иглесиасом. 16 декабря 2017 года Курникова родила от него близнецов.

Армия и оружие Чехия приостановила поставки вооружений в Турцию Власти Чехии приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.

Футбол Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами В понедельник вечером московский "Спартак" официально представил своего нового главного тренера Доменико Тедеско.

Общество Школу в Сыктывкаре оштрафовали за недопуск ученика на занятия Судья признал учебное заведение виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Футбол Неймар пропустит четыре недели из-за травмы Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.

Политика «Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.

Киберспорт HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.

Кино Walt Disney выпустила трехчасовой трейлер своего потокового сервиса Компания Walt Disney пошла на беспрецедентный шаг - представила более чем трехчасовой трейлер контента, который она намерена представить подписчикам своего потокового сервиса Disney+ в Северной Америке.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

Футбол Сербия обыграла Литву Сборная Сербии одержала победу над командой Литвы в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Экономика Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.

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Шоу-бизнес Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.