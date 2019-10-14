Общество

РБКРБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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с чего всё началось
Журналисты «Радио Свобода», The Insider и Bellingcat
 нашли фотографии и видеозаписи со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова, который возглавляет Московскую воинскую часть номер 29155.
Ридус16:26

Подробнее о событии

Анатолия Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери главы «диверсионной» части ГРУ из материала NYT

Новая газета16:00

СМИ: «Отравитель Скрипалей» стал гостем на свадьбе генерала

URA.Ru15:38

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК14:39

«Отравителя» Скрипалей обнаружили на свадебных фото дочери генерала ГРУ

Lenta.ru15:08

Чепигу заметили на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

Взгляд.ру14:54

Анатолия Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Дождь16:19

Анатолия Чепигу обнаружили на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

Эхо Москвы15:00
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