Общество
РБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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с чего всё началось
Журналисты «Радио Свобода», The Insider и Bellingcat нашли фотографии и видеозаписи со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова, который возглавляет Московскую воинскую часть номер 29155.Ридус16:26
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