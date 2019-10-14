с чего всё началось

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Происшествия В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.

Космос Virgin Orbit станет первым коммерческим оператором марсианских кубсатов По оценке консорциума Virgin Orbit и SatRevolution, аппараты массой 50 килограммов могут использоваться для проведения широкого спектра исследований, включая фотографирование поверхности Марса и его спутника Фобоса, анализа марсианской атмосферы и поиска скрытых водоемов.

Шоу-бизнес На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.

Футбол Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020 В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.

Политика США ввели санкции против Турции и отправляют делегацию в Анкару Возможные активы в США будут заморожены. Турецким министрам въезд в Соединенные Штаты теперь запрещен.

Космос Физики опять допустили существование кротовых нор Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фигуру после родов Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировав завидную физическую форму. Певица проводит время с семьей на курорте Эйн-Бокек.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Экономика Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» «Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.

Политика Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Наука Лобовое сопротивление воздуха подняло верхний конец вращающейся цепочки Французские физики объяснили, почему конец замкнутой вращающейся цепочки самопроизвольно поднимается: оказалось, что этот эффект возникает из-за лобового сопротивления воздуха.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Гаджеты Раскрыты характеристики новой доступной версии смартфона Honor 20 Китайский бренд Honor готовит новый смартфон с модельным номером LRA-AL00, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, пишет ресурс iXBT.Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения на 48, 8 и 2 мегапикселя.

Общество Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Авто Премия Кандинского поселилась в музее Премия Кандинского возродилась, как птица Феникс, и вышла на новый уровень, в чем можно убедиться в Музее современного искусства на Петровке.

Хоккей Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.

Происшествия В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта Новые фигуранты В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.