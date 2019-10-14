Общество
РБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Космос
Virgin Orbit станет первым коммерческим оператором марсианских кубсатов
По оценке консорциума Virgin Orbit и SatRevolution, аппараты массой 50 килограммов могут использоваться для проведения широкого спектра исследований, включая фотографирование поверхности Марса и его спутника Фобоса, анализа марсианской атмосферы и поиска скрытых водоемов.
N+1 12 октября в 08:01
Шоу-бизнес
На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым
В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.
Piter.tv 01:51
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
США ввели санкции против Турции и отправляют делегацию в Анкару
Возможные активы в США будут заморожены. Турецким министрам въезд в Соединенные Штаты теперь запрещен.
Эхо Москвы 20:12
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Актуальные Новости 03:45
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру после родов
Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировав завидную физическую форму. Певица проводит время с семьей на курорте Эйн-Бокек.
Дни.ру 17:21
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Экономика
Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Политика
Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде
Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
Известия 17:01
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Наука
Лобовое сопротивление воздуха подняло верхний конец вращающейся цепочки
Французские физики объяснили, почему конец замкнутой вращающейся цепочки самопроизвольно поднимается: оказалось, что этот эффект возникает из-за лобового сопротивления воздуха.
N+1 11 октября в 11:59
Здоровье
Отстрел диких кабанов начали в ЕАО для борьбы с чумой свиней
Время Биробиджана 20:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Гаджеты
Раскрыты характеристики новой доступной версии смартфона Honor 20
Китайский бренд Honor готовит новый смартфон с модельным номером LRA-AL00, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, пишет ресурс iXBT.Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения на 48, 8 и 2 мегапикселя.
UfaTime.ru 02:07
Общество
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Авто
Премия Кандинского поселилась в музее
Премия Кандинского возродилась, как птица Феникс, и вышла на новый уровень, в чем можно убедиться в Музее современного искусства на Петровке.
Московский Комсомолец 11 октября в 20:02
Хоккей
Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
RT на русском 11:03
Происшествия
В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта
Новые фигуранты В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
РБК 14:52
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41