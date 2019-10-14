с чего всё началось

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Политика Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.

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Футбол Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.

Политика Рамзан Кадыров пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с Наследным принцем запоминается надолго.

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Гаджеты Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11 Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.

Армия и оружие Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

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