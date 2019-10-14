Общество
РБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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iXBT.com 07:08
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В России Redmi K20 Pro доступен под названием Xiaomi Mi 9T Pro, продажи которого начались в сентябре по цене 33990 рублей за версию с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти.
UfaTime.ru вчера в 09:13
Общество
В Конституционном суде раскритиковали российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования, поставив под вопрос значимость дипломов об окончании вузов страны, а также компетентность ректоров учреждений.
Газета.Ru 06:58
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Общество
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
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Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции
США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
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Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
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Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с Наследным принцем запоминается надолго.
Телекомпания Грозный 12:49
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Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
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Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
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Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.
Ferra 12 октября в 05:34
Космос
Люди никогда не мигрируют на экзопланеты, заявил их первооткрыватель
LentaChel.ru 12 октября в 03:45
Армия и оружие
Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны
В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.
РБК 13:43
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
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Известия 10:26
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Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые рассказал о разводе с Марией Порошиной
Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
7Дней.ру 08:30
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Футбол
Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поздравил команду с удачным выступлением в отборочном турнире Евро-2020.
Pravda.Ru 09:21
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
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Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе
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Piter.tv 06:25
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Российская газета 08:07
Общество
Дмитрий Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Глава правительства России Дмитрий Медведев на 23 позиции расширил список жизненно важных и необходимых лекарств (ЖНВЛП).
Деловое.ТВ 09:53
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53