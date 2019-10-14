с чего всё началось

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Происшествия Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Экономика АФК «Система» планирует IPO Ozon на 2020-2021 годы АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon в 2020 или 2021 году, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

Космос Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора» Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.

Футбол Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020 Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.

Фигурное катание Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Здоровье Минздрав разрешит родственникам навещать больных в реанимации Согласно проекту приказа Минздрава, отныне родственники смогут посещать тяжелобольного пациента в любое время суток.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс» Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.

Происшествия В Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку В Саратове прошли похороны 9-летней девочки, которая была убита по пути в школу, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.

Культура В Москве открывается выставка работ Йоко Оно Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".

Армия и оружие Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Общество Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.

Кино «Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.

Политика В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».

Политика Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме» Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.