Общество
РБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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с чего всё началось
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.РБКвчера в 14:39
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Woman.ru вчера в 08:56
Экономика
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ТАСС вчера в 13:10
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Аргументы и Факты вчера в 20:52
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RT на русском вчера в 20:35
Футбол
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Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
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Readovka.ru вчера в 05:01
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Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»
Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
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Происшествия
В Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку
В Саратове прошли похороны 9-летней девочки, которая была убита по пути в школу, передает ТАСС.
Газета.Ru 13 октября в 09:58
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Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
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Актуальные Новости вчера в 03:52
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика
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Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
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ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
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Газета.Ru вчера в 20:25
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Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости вчера в 00:06
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Сирийские военные встретились с отступающими силами США
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Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
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Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
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Политика
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Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
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Общество
В России расширят список жизненно важных лекарств
Перечень жизненно важных лекарств включает в себя 735 позиций. Расширенный список начнет действовать с января 2020 года.
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