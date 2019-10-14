с чего всё началось

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Космос США не исключают отправку астронавтов на МКС «Союзами» Напомним, с мая 2020 года США планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Армия и оружие Эрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира».

Футбол Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).

Общество Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

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Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.

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Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Футбол Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.