Общество
РБКСМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Речь идет о снимках со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова — командира войсковой части 29155. Как отмечается, фотографии были сделаны за полгода до отравления Скрипалей.
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с чего всё началось
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.РБКвчера в 14:39
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Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
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«Мосбиржа» решила направлять на дивиденды от 60% от чистой прибыли по МСФО
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Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
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