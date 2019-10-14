с чего всё началось

Речь идет о снимках со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова — командира войсковой части 29155. Как отмечается, фотографии были сделаны за полгода до отравления Скрипалей.

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

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Авто Во Владивостоке на продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104 Производительность силовой установки составляет 53 л.с. Этот довольно необычный автомобиль продается за 85 тысяч рублей, что не так много за авто, которое спустя годы станет настоящим раритетом.

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Технологии Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 16 копеек — до 64,36 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 70,90 рубля.

Шоу-бизнес Назван размер пенсии Бориса Моисеева Организатор концертов исполнителя Бориса Моисеева Сергей Лавров назвал размер пенсии российского певца. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".