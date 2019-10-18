Общество

BFM.ruBFM.ruСМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом

Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза». Издание нашло испанца, который помогал ФБК, однако тот не смог объяснить, почему он это делал.
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Донатор ФБК из Испании не знает, зачем помогал фонду Навального

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В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

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