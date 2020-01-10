Общество

REGNUMREGNUMСМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
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СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

REGNUMвчера в 18:49

Раскрыт секрет рождественского кардигана Путина

Piter.tvвчера в 14:04

СМИ: Владимир Путин появился на рождественской службе в кардигане Loro Piana

VSE42.RUвчера в 04:56

Раскрыта стоимость рождественского кардигана Путина

News.ruвчера в 09:53

СМИ узнали цену рождественского свитера Путина

Московский Комсомолецвчера в 07:11

Пока вы не уснули: раскрыта тайна газового контракта с Киевом

Рамблервчера в 11:45

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ruвчера в 03:31
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Политика

Президент Ирана пообещал продолжить расследование крушения Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани заявил у себя в Twitter, что власти республики продолжат внутреннее расследование «непростительной ошибки», приведшей к авиакатастрофе самолета Boeing 737 украинских авиалиний под Тегераном.
РБК 00:30
Авто

Компания Changan представит новый кроссовер в Женеве

В марте этого года китайский бренд представит здесь свой новый кроссовер под названием Uni-T, который прежде имел внутризаводское обозначение S202.
Тарантас Ньюс вчера в 08:04
Общество

Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе

Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.
RT на русском 00:22
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru вчера в 19:27
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

В Народной милиции ЛНР заявили, что в минувшие сутки украинская армия дважды обстреляла самопровозглашенную республику.
Московский Комсомолец 09 января в 01:07
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Интернет

Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер

В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.
iXBT.com вчера в 23:26
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
Игры

WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman

Faktom вчера в 11:15
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

РИА Новости вчера в 20:51
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Общество

В России уже ввели штрафы за завышение цен на услуги ЖКХ

В СМИ прошла информация, что в России могут ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций, если они завышают цены.
Российская газета вчера в 18:00
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM 09 января в 23:20
Армия и оружие

Иран назвал причину атаки на украинский самолет

Иранские военные приняли украинский Boeing 737 за вражеский самолет, так как ожидали ответа США на обстрел военных баз в Ираке, об этом 11 января говорится в заявлении Тегерана.
Известия 00:00
Футбол

Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом

В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Матч ТВ 00:33
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru вчера в 12:06
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Российская газета 00:26
Шоу-бизнес

Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

Рамблер вчера в 06:44
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Футбол

ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

LiveSport.ru 09 января в 10:25
Армия и оружие

Трамп не исключил присвоения сирийской нефти

США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 23:53
Космос

Специалисты NASA показали снимок центра нашей Галактики

По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Pravda.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Политика

На Западе названо имя возможного преемника Путина

Сотрудники издания Neue Zürcher Zeitung назвали имя будущего президента РФ.
7 новостей вчера в 23:57
Политика

В администрации президента Абхазии похитили оружие

REGNUM вчера в 04:06
Авто

Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России

Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.
Автоновости дня 09 января в 07:03
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