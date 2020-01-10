Общество
REGNUMСМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
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Политика
Президент Ирана пообещал продолжить расследование крушения Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани заявил у себя в Twitter, что власти республики продолжат внутреннее расследование «непростительной ошибки», приведшей к авиакатастрофе самолета Boeing 737 украинских авиалиний под Тегераном.
Авто
Компания Changan представит новый кроссовер в Женеве
В марте этого года китайский бренд представит здесь свой новый кроссовер под названием Uni-T, который прежде имел внутризаводское обозначение S202.
Общество
Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе
Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки
В Народной милиции ЛНР заявили, что в минувшие сутки украинская армия дважды обстреляла самопровозглашенную республику.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет
Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер
В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Игры
WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
В России уже ввели штрафы за завышение цен на услуги ЖКХ
В СМИ прошла информация, что в России могут ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций, если они завышают цены.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Армия и оружие
Иран назвал причину атаки на украинский самолет
Иранские военные приняли украинский Boeing 737 за вражеский самолет, так как ожидали ответа США на обстрел военных баз в Ираке, об этом 11 января говорится в заявлении Тегерана.
Футбол
Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом
В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Шоу-бизнес
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Футбол
ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
Армия и оружие
Трамп не исключил присвоения сирийской нефти
США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Космос
Специалисты NASA показали снимок центра нашей Галактики
По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Политика
На Западе названо имя возможного преемника Путина
Сотрудники издания Neue Zürcher Zeitung назвали имя будущего президента РФ.
Политика
В администрации президента Абхазии похитили оружие
Авто
Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России
Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.