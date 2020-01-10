Общество
REGNUMСМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
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Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" победили подмосковные "Химки" в гостевом матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Политика
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Происшествия
Ребенок открыл стрельбу в школе в Мексике
В Мексике ребенок устроил стрельбу в школе.
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Хоккей
Панарин улучшил достижение Гретцки
Биатлон
Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе
Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Политика
Трамп рассказал о планах Ирана атаковать четыре посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению генерала КСИР Касема Сулеймани Иран планировал нападение на четыре американских посольства.
Музыка
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Авто
Ravon привезет в Россию новый бюджетный автомобиль
Узбекский автопроизводитель Ravon планирует вывести на российский рынок новую бюджетную модель. Об этом 9 января сообщает Motor.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Футбол
Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи
Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.