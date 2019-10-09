Общество

РБКРБКСМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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В открытом доступе оказались сотни номеров спецсвязи российских высших чиновников

Коммерсантъ06:55

СМИ: номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой нашли в открытом доступе

Московский Комсомолец06:19

В открытом доступе оказалось больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников, выяснило издание Медуза

Эхо Москвы06:31

«Медуза» нашла в открытом доступе рабочие номера телефонов Памфиловой и Бастрыкина

Ведомости04:48

Больше сотни номеров спецсвязи для чиновников и силовиков нашли в открытом доступе

Дождь03:00

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

РБК02:59

Номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой попали в открытый доступ

URA.Ru02:35
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Общество

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