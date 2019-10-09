Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

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