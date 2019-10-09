Общество

РБКРБКСМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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В открытом доступе оказались сотни номеров спецсвязи российских высших чиновников

Коммерсантъ06:55

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

РБК02:59

«Медуза» нашла в открытом доступе рабочие номера телефонов Памфиловой и Бастрыкина

Ведомости04:48

В открытом доступе оказалось больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников, выяснило издание Медуза

Эхо Москвы06:31

Больше сотни номеров спецсвязи для чиновников и силовиков нашли в открытом доступе

Дождь03:00

СМИ: номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой нашли в открытом доступе

Московский Комсомолец06:19

Номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой попали в открытый доступ

URA.Ru02:35
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Два человека погибли при стрельбе в Германии

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Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира

Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»

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Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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3-летняя дочь Анны Хилькевич заболела по дороге в Дубай

Вчера Анна Хилькевич сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram, что решила на несколько дней улететь в Дубай в компании старшей дочери, 3-летней Арианны.
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
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Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

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Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.
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Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР 1000 в Шанхае одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.
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Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
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Медведев назначил нового главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета.
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Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Армия и оружие

Трамп пообещал не бросать курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не отказывались от сирийских курдов и не только оказывают им материальную помощь, но и поддерживают оружием.
ТК Звезда вчера в 10:26
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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Говорит Москва 06:27
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Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
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Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.
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В Музей космонавтики привезли напечатанное в невесомости мясо

Московский Музей космонавтики пополнится биопринтером и напечатанным на нем в невесомости мясом.
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Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за интим с 13-летней девочкой

Сотрудника патрульно-постовой службы из подмосковного Жуковского заподозрили в интимных связях с 13‑летней девочкой, в связи с чем полицейского уволили со службы из ОМВД, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Ugpressa.ru 06:16
Политика

Путин повысил зарплаты себе и Медведеву

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты главы правительства РФ и президента страны.
Труд 07 октября в 12:39
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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