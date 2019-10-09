Общество
РБКСМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Наука
В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки
Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Российская газета 04:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru 07 октября в 12:16
Армия и оружие
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Происшествия
ФСБ и СК пресекли сбор средств для сирийских террористов
RT на русском 04:50
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 02:42
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян прилетела крестить детей в Армению
Как рассказывает «360», сестры Кардашьян прибыли в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), хотя местным жителям запомнились по визиту в монастырь.
ФАН 07 октября в 12:00
Армия и оружие
«Летающий танк» Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии потоком воздуха от винтов разрушил конструкцию трибуны.
Взгляд.ру 05:05
Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Фильм Про 04:22
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол
Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
REGNUM вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Экономика
Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Общество
Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека
Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Футбол
«Ювентус» предложит за Погба в январе двоих игроков
«Ювентус» предпримет новую попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в январе 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Чемпионат 04:20