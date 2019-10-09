Общество

РБКРБКСМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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СМИ: номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой нашли в открытом доступе

Московский Комсомолец06:19

Номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой попали в открытый доступ

URA.Ru02:35

На портале госзакупок обнаружили номера спецсвязи более ста чиновников и силовиков

Новая газета04:14

В открытом доступе оказалось больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников, выяснило издание Медуза

Эхо Москвы06:31

Больше сотни номеров спецсвязи для чиновников и силовиков нашли в открытом доступе

Дождь03:00

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

РБК02:59

«Медуза» нашла в открытом доступе рабочие номера телефонов Памфиловой и Бастрыкина

Ведомости04:48
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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
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Газета.Ru 06:24
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Голованов рассказал, как родилась фраза «Боже мой» после ляпа Филимонова

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, как родилась легендарная фраза «Боже мой».
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК вчера в 17:02
Политика

Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве

Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Армия и оружие

Киев сорвал отвод сил в Донбассе, заявляют в ЛНР

Газета.Ru 06:30
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Гаджеты

«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Политика

Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Футбол

Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам

Soccer.ru 06:23
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
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На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип

Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens 03:27
Политика

Из-за украинцев в Эстонии больше не хотят принимать беженцев

Из-за украинцев в Эстонии больше не хотят принимать беженцев Больше всего просителей убежища прибывает в страну не из стран Африки и Ближнего Востока, а с Украины.
Экспресс газета 05:05
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
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Звездный визажист Гоар Аветисян похудела на 43 кг

Девушка старается похудеть еще на 30 килограммов.
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Происшествия

Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

RT на русском 06:09
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России предрекли катастрофические последствия глобального потепления

В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
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Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы

Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Газета.Ru 04:14
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о Донбассе

Во время форума в Минске глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о том, что беспорядки в Донбассе являются продолжением конфликта между Россией и Украиной, начавшегося в 2014 году.
ИнфоСМИ вчера в 13:01
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Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Телеканал 360° 01:52
Общество

Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН

Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
Московский Комсомолец 06:36
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Элла Памфилова
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Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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