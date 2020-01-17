Политика

REGNUMREGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
Читать в источнике
Комментировать477
с чего всё началось

Кадырову пророчат повышение в новом правительстве

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.
Аргументы неделивчера в 10:50

Подробнее о событии

Глава Чечни Рамзан Кадыров по некоторым данным может сменить должность

Эхо Москвы22:24

Кадыров может получить высокую должность

Gazeta.SPb03:29

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

REGNUM04:28

СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина

Газета.Ru12:24

СМИ: Кадырову предложили высокую должность

Московский Комсомолец02:16

Кадырову предложили новую должность

Рамблер01:34

«Аргументы недели»: Кадыров может стать полпредом

URA.Ruвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости 17:44
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Радио Комсомольская правда 09:39
Происшествия

Школьница покончила с собой из-за требования выйти замуж за 50-летнего

Московский Комсомолец 12:38
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru вчера в 02:57
Экономика

Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь

В свою очередь, по оценке аналитического агентства Content Review, операторы сотовой связи в 2020 году неизбежно станут повышать свои тарифы.
РИА Биробиджан 15 января в 17:00
Общество

Свердловчанка отсудила три тысячи за замену экскурсии в храм на завод

Свердловчанка отсудила три тысячи за замену экскурсии в храм на завод Женщина хотела получить больше денег, но у нее не получилось.
Екатеринбург-ТВ 05:06
Шоу-бизнес

Дима Билан готовится к очередной операции на ноге

Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Общество

Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Lenta.ru 21:24
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета 21:55
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости 14:34
Происшествия

Названы причины посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово»

Среди причин экстренной посадки пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Домодедово» рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.
REGNUM вчера в 09:17
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Происшествия

В Адыгее в массовом ДТП столкнулись 25 автомобилей

На трассе в Адыгее зафиксировано массовое ДТП, участниками которого стали 25 автомобилей.
Актуальные Новости 04:45
Происшествия

Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области в субботу в 27 км к востоку от города Искитим, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Интерфакс 20:23
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Зеленский дал две недели на поиски причастных к записи с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов установить всех причастных к записи разговоров с премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также министрами и представителями Национального банка Украины.
Московский Комсомолец 07:16
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

РБК 10:40
Общество

Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели

В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Известия 04:12
Общество

В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
Российская газета 20:12
Футбол

«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы

Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Евро-футбол.ру 11:55
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 10:40
Гаджеты

Apple может выпустить iPhone без разъёма Lighting в 2021 году

Компания Apple может убрать разъём Lighting по крайней мере в одной модели iPhone. Однако произойдёт это не раньше 2021 года.
News.ru вчера в 09:29
Происшествия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Газета.Ru 16:16
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город 13:08
Общество

Дошутился. Ивана Урганта требуют лишить гражданства РФ

Уралинформбюро вчера в 22:57
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

REGNUM вчера в 04:29
Игры

В The Elder Scrolls Online добавят Скайрим и поддержку русского языка

Cyber.sports.ru 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное