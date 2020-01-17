Политика

REGNUMREGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
Читать в источнике
Комментировать457
с чего всё началось

Кадырову пророчат повышение в новом правительстве

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.
Аргументы неделивчера в 10:50

Подробнее о событии

СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина

Газета.Ru12:24

Глава Чечни Рамзан Кадыров по некоторым данным может сменить должность

Эхо Москвы14:03

Кадыров может получить высокую должность

Gazeta.SPb03:29

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

REGNUM04:28

СМИ: Кадырову предложили высокую должность

Московский Комсомолец02:16

Кадырову предложили новую должность

Рамблер01:34

«Аргументы недели»: Кадыров может стать полпредом

URA.Ruвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Культура

Директор «Русских сезонов» рассказал о фестивале во Франции

Директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев надеется, что фестиваль во Франции обойдется без скандалов и что каждый посетитель найдет в программе что-то по душе.
РИА Новости 07:57
Баскетбол

33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
ProstoProSport 13:58
Общество

В Москве прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

Около 3 тыс. фейерверков запустили в небо над Москвой в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
ТАСС 14:59
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 13:54
Происшествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Интерфакс 16:19
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Газета.Ru 07:25
Технологии

Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5

В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.
NewInform 09:04
Экономика

Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику и инвестиционный климат России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил инвестиционный климат в стране.
Известия 09:10
Игры

Игру Cyberpunk 2077 отложили на полгода

Мойка78 вчера в 17:15
Футбол

Официально: Эшли Янг перешел в Интер

Bethub.org 16:00
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 08:11
Происшествия

В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба

ТАСС 15 января в 22:33
Политика

Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами

Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.
РЕН ТВ 17:49
Футбол

Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд

Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
News.ru 08:36
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
МР7.ру 08:24
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM вчера в 04:29
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
REGNUM 09:26
Происшествия

СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями".
Газета.Ru 11:22
Общество

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

ТАСС 15:17
Общество

Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

Мойка78 06:51
Происшествия

В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

РИА Новости вчера в 19:57
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву

Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
ТАСС 15:01
Политика

Мишустин высказался об отмене пенсионной реформы

Мишустин высказался об отмене пенсионной реформы Потенциальный преемник Дмитрия Медведева рассказал о планах на новой должности.
Экспресс газета вчера в 06:34
Наука

Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера

МонаВиста вчера в 09:20
Политика

Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть

Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Вести.Финанс 13:58
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в России

Сервис «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в России по итогам 2019 года.
UfacityNews.ru 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное