Политика

REGNUMREGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
Читать в источнике
Комментировать363
с чего всё началось

Кадырову пророчат повышение в новом правительстве

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.
Аргументы неделивчера в 10:50

Подробнее о событии

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

REGNUM04:28

Глава Чечни, по некоторым данным, может стать полпредом президента в арабских странах

Эхо Москвы12:31

СМИ: Кадыров может стать полпредом президента в арабских странах

Черновик06:02

СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина

Газета.Ru12:24

СМИ: Кадырову предложили высокую должность

Московский Комсомолец02:16

Кадырову предложили новую должность

Рамблер01:34

«Аргументы недели»: Кадыров может стать полпредом

URA.Ruвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика

Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости 09:34
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости вчера в 07:27
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
РИА Новости 12:08
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 13:07
Общество

В центре Москвы скорректируют цены на парковку

На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Коммерсантъ 10:58
Теннис

Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Вести.Ru 08:41
Экономика

Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%

В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Ридус 09:41
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 12:51
Политика

Помпео: Путин хочет сохранить контроль над Россией

Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной.
Газета.Ru 12:58
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

РИА Новости вчера в 08:19
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 04:43
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Футбол

«Ахмат» в товарищеском матче одолел венгерский «Пакш»

ProstoProSport 10:58
Общество

Рассмотрение иска актеров МХАТа имени Горького к Боякову перенесено

Пресненский суд Москвы 17 января принял решение перенести заседание, на котором должно было пройти рассмотрения иска актеров МХАТа имени Горького к художественному руководителю Эдуарду Боякову.
Культуромания 10:41
Здоровье

Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

Российская газета 00:30
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Новые автомобили 08:06
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Политика

Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян

Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Коммерсантъ 07:35
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Общество

В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Известия 12:34
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com вчера в 19:12
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Биатлон

Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат в эстафете

Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Норвегии.
РБК 10:59
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное