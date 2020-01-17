Политика
REGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
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с чего всё началось
«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.Аргументы неделивчера в 10:50
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По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
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