Политика

REGNUMREGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
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с чего всё началось

Кадырову пророчат повышение в новом правительстве

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.
Аргументы неделивчера в 10:50

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СМИ: Кадырова могут назначить полпредом Путина

Газета.Ru12:24

Глава Чечни Рамзан Кадыров по некоторым данным может сменить должность

Эхо Москвы14:03

«Аргументы недели»: Кадыров может стать полпредом

URA.Ruвчера в 11:37

Кадыров может получить высокую должность

Gazeta.SPb03:29

СМИ: Кадырову предложили высокую должность

Московский Комсомолец02:16

Кадырову предложили новую должность

Рамблер01:34

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

REGNUM04:28
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Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
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«Локомотив» интересуется хавбеком «Бешикташа» Ленсом

Полузащитник «Бешикташа» Джеремейн Ленс попал в сферу интересов московского «Локомотива», утверждает Fotomac.com.tr.
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Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

РИА Новости 18:28
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Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
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The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
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Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
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В The Elder Scrolls Online добавят Скайрим и поддержку русского языка

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Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
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Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
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Небензя назвал решение стран ЕС по Ирану «очень неудачным»

Механизм разрешения споров с Ираном по ядерной сделке, который запустили 14 января Франция, Германия и Великобритания, является «очень неудачным решением».
РБК 16:34
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При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

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В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

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Газета.Ru 16:39
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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Муслим Магомедович Хучиев
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Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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