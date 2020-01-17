Политика
REGNUMСМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.
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с чего всё началось
«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.Аргументы неделивчера в 10:50
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Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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Умер самый маленький в мире человек
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Гаджеты
Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу
В Real Graphene говорят, что на полную зарядку их графенового аккумулятора объемом 3000 мАч уходит около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.
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МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
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На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Общество
В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о курсе рубля по 200 за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о возможном движении курса рубля «в сторону 200 рублей за доллар» риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Политика
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила надежду на сотрудничество с новым правительством ради дальнейшего развития отношений с Москвой.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
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Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.