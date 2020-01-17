«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — такое распоряжение Рамзана Кадырова появилось на сайте правительства Чечни.

с чего всё началось

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность. Так, «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле сообщили, что ему поступило предложение занять пост полномочного представителя президента РФ.

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