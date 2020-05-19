Коронавирус
РБКСМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
Журналистам «Медиазоны» удалось подтвердить смерть 27 человек (они вошли в число 165 подтвержденных). Однако власти Дагестана официально сообщили, что число погибших врачей — более 40. По этой причине «Медиазона» к числу подтвержденных случаев смерти добавила имена еще 13 медиков.
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Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Футбол
Девушка Роналду заплела Криштиану косу
Девушка похвасталась косой, которую заплела футболисту.
Чемпионат 12:49
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Экономика
Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь
В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей.
ТАСС 09:04
Политика
В Германии телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
ФедералПресс 01:00
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Общество
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Происшествия
В Оренбуржье задержан глава Светлинского района
Главу Светлинского района подозревают в вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей.
Orengrad.ru 13:18
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Общество
Путину доложат о выплатах медикам за коронавирус
Владимир Путин проводит совещание по вопросам выплаты надбавок медикам за борьбу с коронавирусом; ранее президент пообещал проконтролировать ситуацию лично в каждом регионе.
Сиб.фм 06:29
Общество
В Минобрнауки рассказали о формате вступительных экзаменов в вузах
«Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — приводит сайт стопкоронавирус.рф ответ Минобрнауки России.
Городовой 08:11
Шоу-бизнес
Брухунова призналась, что не умеет готовить
Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
Гаджеты
В России представлен роутер TP-Link Archer AX10 с поддержкой Wi-Fi 6
Компания TP-Link представляет в России Wi-Fi роутер Archer AX10 с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax), который по цене будет не сильно отличаться от устройств с поддержкой Wi-Fi 5.
iXBT.com 10:26
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем
Lou Bega, который является старым другом семьи Абрамовых, увидел клип Микеллы "Не твоя", выпущенный недавно лейблом Sony Music, и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит "Mambo No.5".
Московский Комсомолец вчера в 08:53
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
«Магнит», «Пятерочка» и Metro продлевают продажу товаров без наценки
Продуктовые сети «Магнит», Metro Cash & Carry, а также входящие в X5 Retail Group «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» приняли решение продлить программу по продаже социально значимых товаров без торговой наценки.
Моллы.Ru 09:37
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Наука
Ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат назван
Ученые нашли ускоряющий процесс выздоровления от коронавируса препарат, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:28
ЖКХ
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
Российская газета 05:59
Политика
Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане
Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
ТАСС 12:18