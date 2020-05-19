Журналистам «Медиазоны» удалось подтвердить смерть 27 человек (они вошли в число 165 подтвержденных). Однако власти Дагестана официально сообщили, что число погибших врачей — более 40. По этой причине «Медиазона» к числу подтвержденных случаев смерти добавила имена еще 13 медиков.

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

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