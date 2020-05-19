Коронавирус

РБКРБКСМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

Журналистам «Медиазоны» удалось подтвердить смерть 27 человек (они вошли в число 165 подтвержденных). Однако власти Дагестана официально сообщили, что число погибших врачей — более 40. По этой причине «Медиазона» к числу подтвержденных случаев смерти добавила имена еще 13 медиков.
Читать в источнике
Комментировать278

Подробнее о событии

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

РБК11:07

«Медиазона»: в России самая высокая смертность среди врачей от COVID-19

Коммерсантъ09:21

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Lenta.ru06:54

Почти 6% погибших от коронавируса в России — медики. Глава «Альянса врачей» о том, почему так происходит, и об «увиливании» от путинских выплат

Дождь08:25

«Медиазона»: в России от коронавирусной инфекции скончались 186 медиков

Znak.com05:03

«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

Эхо Москвы07:02

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

Весьма04:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
89
Футбол

Девушка Роналду заплела Криштиану косу

Девушка похвасталась косой, которую заплела футболисту.
Чемпионат 12:49
Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
98
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
1K
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
29
Экономика

Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь

В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей.
ТАСС 09:04
32
Политика

В Германии телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
ФедералПресс 01:00
224
Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
478
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
91
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
839
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
2
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
525
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,7K
Здоровье

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
704
Общество

В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
2
Происшествия

В Оренбуржье задержан глава Светлинского района

Главу Светлинского района подозревают в вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей.
Orengrad.ru 13:18
Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
337
Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
6
Общество

Путину доложат о выплатах медикам за коронавирус

Владимир Путин проводит совещание по вопросам выплаты надбавок медикам за борьбу с коронавирусом; ранее президент пообещал проконтролировать ситуацию лично в каждом регионе.
Сиб.фм 06:29
11
Общество

В Минобрнауки рассказали о формате вступительных экзаменов в вузах

«Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — приводит сайт стопкоронавирус.рф ответ Минобрнауки России.
Городовой 08:11
1
Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
4
Гаджеты

В России представлен роутер TP-Link Archer AX10 с поддержкой Wi-Fi 6

Компания TP-Link представляет в России Wi-Fi роутер Archer AX10 с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax), который по цене будет не сильно отличаться от устройств с поддержкой Wi-Fi 5.
iXBT.com 10:26
Шоу-бизнес

Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем

Lou Bega, который является старым другом семьи Абрамовых, увидел клип Микеллы "Не твоя", выпущенный недавно лейблом Sony Music, и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит "Mambo No.5".
Московский Комсомолец вчера в 08:53
5
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
321
Общество

«Магнит», «Пятерочка» и Metro продлевают продажу товаров без наценки

Продуктовые сети «Магнит», Metro Cash & Carry, а также входящие в X5 Retail Group «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» приняли решение продлить программу по продаже социально значимых товаров без торговой наценки.
Моллы.Ru 09:37
1
Армия и оружие

Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
16
Наука

Ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат назван

Ученые нашли ускоряющий процесс выздоровления от коронавируса препарат, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:28
50
ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
Российская газета 05:59
37
Политика

Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане

Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
ТАСС 12:18
1
Главное