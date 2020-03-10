Общество
ВедомостиBBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Собственниками двух домов и квартиры являются Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
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с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.Ведомостивчера в 19:19
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Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева
Эхо Москвывчера в 22:13
В Лондоне особняки внука Назарбаева арестовали для проверки законности средств на их покупку
Новая газетавчера в 15:58
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