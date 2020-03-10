Общество

ВедомостиВедомостиBBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Собственниками двух домов и квартиры являются Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
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с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает
 BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.
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Курс доллара резко вырос на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
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Появилось видео с Тимати без татуировок

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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

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Работа газопровода "Сила Сибири" будет приостановлена для проведения профилактических работ.
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В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
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На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе

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Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
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В мэрии Красноярска объяснили покупку новых иномарок

Как позже пояснили в мэрии, покупка новых машин обусловлена соображениями безопасности.
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