с чего всё началось

Собственниками двух домов и квартиры являются Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Политика Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на 9 Мая «Приезд Трампа в Москву рассматривался бы антироссийским лобби в США как уступка Путину и как подтверждение того, что Трамп связан с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование юбилея Победы.

Здоровье Медики: коронавирус может стать хроническим заболеванием Зафиксированные в Китае повторные случаи заболевания коронавирусом могут быть связаны с тем, что иммунная система человека просто не успевает приспособиться к мутациям вируса.

Финансы Курс доллара резко вырос на открытии торгов На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.

Общество ВС РФ разрешил спор о маткапитале при разводе В ходе спора стороны заключили мировое соглашение, согласно которому жене и детям достается частный дом с участком и всеми пристройками, а муж получает иномарку Volkswagen и 453 026 руб. – стоимость своей доли в общей недвижимости.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.