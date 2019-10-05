Футбол

РБКРБКСМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
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с чего всё началось

Новиков — приоритетный кандидат на должность наставника «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Динамо» рассматривает назначение Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды до зимней паузы в качестве предпосылки к его дальнейшему утверждению в этой должности. Руководство клуба хочет дать шанс тренеру из системы клуба.
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