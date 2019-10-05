Как стало известно «Чемпионату», руководство «Динамо» рассматривает назначение Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды до зимней паузы в качестве предпосылки к его дальнейшему утверждению в этой должности. Руководство клуба хочет дать шанс тренеру из системы клуба.

с чего всё началось

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