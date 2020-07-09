СКР Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова.

с чего всё началось

СМИ назвали имя третьей жертвы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации серии убийств, - это погибший в 2004 году житель Хабаровска Роман Сандалов. Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву.

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