Происшествия
РидусСМИ назвали имя третьей жертвы хабаровского губернатора Фургала
СМИ назвали имя третьей жертвы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации серии убийств, - это погибший в 2004 году житель Хабаровска Роман Сандалов. Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву.
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СКР Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова.РЕН ТВ08 июля в 20:50
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Магистр экономики: стали известны подробности дела губернатора Фургала
Радио Комсомольская правдавчера в 01:59
Стали известны детали уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края
Пятый канал08 июля в 21:07
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РПЛ перенесла матч «Локомотив» - ЦСКА
Матчи 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Ростов" перенесены с 15 на 16 июля, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
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Гаджеты
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Как видно на изображении, глобальная версия фитнес-браслета не получит модуля NFC для бесконтактных платежей, голосового помощника Alexa Assistant и датчика для мониторинга кислорода в крови SpO2.
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Происшествия
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Aston Martin начал производство внедорожника DBX
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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA
Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
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