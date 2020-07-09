Происшествия

РидусРидусСМИ назвали имя третьей жертвы хабаровского губернатора Фургала

СМИ назвали имя третьей жертвы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации серии убийств, - это погибший в 2004 году житель Хабаровска Роман Сандалов. Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву.
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с чего всё началось

Убийства в стиле 90-х: стали известны подробности «дела Фургала»

СКР Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова.
РЕН ТВ08 июля в 20:50

Подробнее о событии

Стали известны подробности дела губернатора Хабаровского края

Газета Кемерова08 июля в 23:03

Магистр экономики: стали известны подробности дела губернатора Фургала

Радио Комсомольская правдавчера в 01:59

Стали известны подробности уголовного дела в отношении Фургала

News.ru08 июля в 23:53

СМИ назвали имя третьей жертвы хабаровского губернатора Фургала

Ридусвчера в 02:41

Раскрыты подробности «дела Фургала»

Известия08 июля в 21:36

Стали известны детали уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края

Пятый канал08 июля в 21:07

Убийства в стиле 90-х: стали известны подробности «дела Фургала»

РЕН ТВ08 июля в 20:50
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Футбол

Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.
ГЛАС.RU 02:25
Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru 07:33
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Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отреагировал на слухи о романе с Алексом Малиновским

В настоящее время певец отдыхает вместе с друзьями, а СМИ уже успели написать, будто бы Лазарев поселился в одном номере с Малиновским.
Bimru.ru 03:19
69
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Экономика

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
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Гаджеты

INOI представила портативные аккумуляторы с функциями телефона

3DNews 05:18
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
196
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
486
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
24
Политика

Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза

Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 07:37
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Экономика

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
2
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
83
Политика

В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
1
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Коммерсантъ 06:45
2
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал свои изобретения – мультифункциональный руль с кнопками и рамку селектора АКПП.
Evo-rus.com 07:11
9
Политика

Кадыров назвал причастных к убийству чеченского блогера в Австрии

Вечерняя Москва вчера в 01:46
380
Политика

Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ 06:36
Экономика

РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных

Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.
Коммерсантъ 01:20
Авто

В Украине появится сверхмощный минивэн-вездеход

Украинские специалисты компании Pulsar Expo, офис которых расположен в Чехии, совместно со словацкой студией Werkemotion анонсировали выход нового сверхмощного внедорожного автобуса под названием Torsus Terrastorm.
32CARS.ru вчера в 13:51
Здоровье

Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса

Татар-информ 07:50
1
Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
5
Политика

Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука.
РБК 07:32
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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