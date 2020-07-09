Происшествия
РидусСМИ назвали имя третьей жертвы хабаровского губернатора Фургала
СМИ назвали имя третьей жертвы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации серии убийств, - это погибший в 2004 году житель Хабаровска Роман Сандалов. Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву.
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СКР Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова.РЕН ТВ08 июля в 20:50
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Магистр экономики: стали известны подробности дела губернатора Фургала
Радио Комсомольская правдавчера в 01:59
Стали известны детали уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края
Пятый канал08 июля в 21:07
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Политика
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Газета.Ru 03:36
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
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ГЛАС.RU 02:25
Фигурное катание
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Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отреагировал на слухи о романе с Алексом Малиновским
В настоящее время певец отдыхает вместе с друзьями, а СМИ уже успели написать, будто бы Лазарев поселился в одном номере с Малиновским.
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Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Политика
Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза
Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 07:37
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал свои изобретения – мультифункциональный руль с кнопками и рамку селектора АКПП.
Evo-rus.com 07:11
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству чеченского блогера в Австрии
Вечерняя Москва вчера в 01:46
Политика
Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ 06:36
Экономика
РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных
Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.
Коммерсантъ 01:20
Авто
В Украине появится сверхмощный минивэн-вездеход
Украинские специалисты компании Pulsar Expo, офис которых расположен в Чехии, совместно со словацкой студией Werkemotion анонсировали выход нового сверхмощного внедорожного автобуса под названием Torsus Terrastorm.
32CARS.ru вчера в 13:51
Здоровье
Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса
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Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Политика
Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука.
РБК 07:32
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02