Экономика

Москва 24Москва 24СМИ назвали источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Собеседник издания рассказал, что для того, чтобы выполнить задачи президента, нужно будет изменить конструкцию казны. По его мнению, основным источником средств на выполнение этих задач станет отмена части налоговых льгот. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
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Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

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РИА Новости22 января в 23:07

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Lenta.ru22 января в 20:02

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБК22 января в 23:48

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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РИА Новости вчера в 20:18
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Отец четверых забайкальских детей-«маугли» задержан полицией

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве указали на недостаточную защищённость и наличие большого количества потенциальных уязвимостей у части популярных приложений для покупок в интернете через смартфон.
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