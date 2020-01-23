Экономика

Москва 24Москва 24СМИ назвали источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Собеседник издания рассказал, что для того, чтобы выполнить задачи президента, нужно будет изменить конструкцию казны. По его мнению, основным источником средств на выполнение этих задач станет отмена части налоговых льгот. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известия22 января в 16:01

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Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

REGNUMвчера в 09:33

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русскомвчера в 01:42

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБК22 января в 23:48

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ruвчера в 03:03

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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Интерфакс вчера в 23:19
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Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Армия Сирии отступила в Идлибе после атаки боевиков

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Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»

Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
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Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

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Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
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Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
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Лавров заплакал на церемонии в Израиле

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Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
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Серена Уильямс завершила выступления на Australian Open

Американка Серена Уильямс потерпела поражение в матче третьего круга Australian Open от китаянки Ван Цян и выбыла из борьбы.
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Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
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Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Происшествия

Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
BFM.ru вчера в 23:56
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В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

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RT на русском вчера в 06:07
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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В Москве второклассницы наелись снега с приправой и попали в больницу

Известия вчера в 19:32
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Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб

Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова. У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб.
Газета.Ru вчера в 06:59
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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В Подмосковье горят торговые ряды

Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
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В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Газета.Ru вчера в 11:32
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

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Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы

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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 25

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25.
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