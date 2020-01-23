Экономика
RT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известия22 января в 16:01
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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов
URA.Ru23 января в 03:03
СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
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Экономика
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Происшествия
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
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Единоборства
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Общество
Основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант умер
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Политика
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Шоу-бизнес
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В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
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Общество
В России работающим пенсионерам восстановят индексацию пенсий
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Политика
Чёрные ящики украинского Boeing расшифруют в Иране
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