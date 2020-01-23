Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.

с чего всё началось

Собеседник издания рассказал, что для того, чтобы выполнить задачи президента, нужно будет изменить конструкцию казны. По его мнению, основным источником средств на выполнение этих задач станет отмена части налоговых льгот. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей.

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