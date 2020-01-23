Экономика
Москва 24СМИ назвали источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Собеседник издания рассказал, что для того, чтобы выполнить задачи президента, нужно будет изменить конструкцию казны. По его мнению, основным источником средств на выполнение этих задач станет отмена части налоговых льгот. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известия22 января в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
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По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
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Происшествия
Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
Экономика
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Писательница Гузель Яхина оценила экранизацию своей книги
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В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
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Политика
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".