Экономика

Пятый каналПятый каналНазваны источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известия22 января в 16:01

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Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru23 января в 03:03

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Названы источники 4,5 трлн рублей на финансирование задач президента

РЕН ТВ22 января в 23:59

Нас покупают на наши же деньги

Росбалт24 января в 08:04

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости 24 января в 04:36
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи

По данным комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 2002 человек, передает ТАСС.
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Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 24 января в 08:15
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Космос

Темная энергия формирует связь между массой и светом вокруг космических пустот

На основе использования закономерности космических структур, которые можно наблюдать в пространственном распределении сотен миллионов галактик, темная энергия может считаться источником космического ускорения.
Экология Регионов 23 января в 01:27
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Экономика

Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Lenta.ru 24 января в 04:47
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Политика

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru 23 января в 04:12
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Нашлась мать детей-«маугли» из заброшенного дома под Читой

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СМИ: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым

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Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
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Армия и оружие

Российский ОТРК «Искандер-М» оказался ядерным

Российский ОТРК «Искандер-М» оказался способным получать ядерное оснащение, сообщает блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ.
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Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31.
ТАСС вчера в 18:56
Происшествия

С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

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Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
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Глава Краснодарского края сравнил Мамаев курган с горой мусора

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Команда Василевского проиграла в финале Матча всех звезд НХЛ

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч всех звезд НХЛ, переиграв в финале команду Атлантического дивизиона, ворота которой защищал россиянин Андрей Василевский, со счетом 5:4.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
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Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
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Сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области

Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в турецкий порт, сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.
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Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

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Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.
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