Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике. Отмечается, что в период разработки истребитель имел временное обозначение Frazor.
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СМИ рассказали о кодовом обозначении НАТО для истребителя Су-57

RT на русском00:39

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

РИА Новостивчера в 20:43

НАТО присвоило российскому истребителю Су-57 имя «Уголовник»

News.ruвчера в 08:57

«Преступник». В НАТО дали кодовое имя российскому истребителю Су-57

REGNUMвчера в 14:08

НАТО обозначил Су-57 кодовым словом «Уголовник»

Pravda.Ruвчера в 09:20

СМИ назвали российский Су-57 «опасным преступником» для НАТО

Московский Комсомолецвчера в 14:29

НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»

Lenta.ruвчера в 08:37
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Армия и оружие

Британская армия уничтожила условные «российские танки» в Солсбери

Pravda.Ru вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
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Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета вчера в 22:45
Космос

Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции

Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 18:01
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Газета.Ru вчера в 17:52
Общество

Из-за снегопада Челябинск утром встал в пробках

По состоянию на восемь утра в городе обозначились восьмибальные пробки. Движение затруднено во всех районах Челябинска.
Челябинск Сегодня вчера в 22:55
Политика

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Росбалт вчера в 15:29
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Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Нева Спорт 29 октября в 05:09
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Политика

США официально признали геноцид армян в Турции

29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
МонаВиста вчера в 04:52
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Футбол

Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
Матч ТВ вчера в 13:59
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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Общество

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Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru вчера в 05:07
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Авто

Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение

Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru 29 октября в 13:06
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Политика

Израиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США

В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова.
Национальная служба новостей вчера в 15:59
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новым вторжением в Сирию

Получив болезненные санкции от США за вторжение без спроса в Сирию в начале октября, турецкий президент вроде бы пошел на уступки.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 09:00
Происшествия

Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО

Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
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Единоборства

Отец Нурмагомедова сообщил о сроках завершения карьеры сына

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил о сроках завершения карьеры сына.
Газета.Ru вчера в 22:02
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 29 октября в 17:31
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
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