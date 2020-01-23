Экономика
REGNUMСМИ назвали компании, выигрывающие от смены правительства РФ
Несколько российских компаний, которые могут получить существенную выгоду от дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве РФ, назвали специалисты Bloomberg. Так, на фоне формирования обновленного правительства могут вырасти акции «Детского мира», продающего игрушки и детскую одежду.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
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Новости за ночь: Названы компании, выигравшие от смены правительства
Национальная служба новостейвчера в 23:41
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
Bloomberg назвало компании, доходы которых могут вырасти на фоне смены правительства РФ
Коммерсантъвчера в 22:36
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