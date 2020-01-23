с чего всё началось

Несколько российских компаний, которые могут получить существенную выгоду от дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве РФ, назвали специалисты Bloomberg. Так, на фоне формирования обновленного правительства могут вырасти акции «Детского мира», продающего игрушки и детскую одежду.

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Общество В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Здоровье Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.

Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Политика Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Общество Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.