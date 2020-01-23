Экономика

REGNUMREGNUMСМИ назвали компании, выигрывающие от смены правительства РФ

Несколько российских компаний, которые могут получить существенную выгоду от дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве РФ, назвали специалисты Bloomberg. Так, на фоне формирования обновленного правительства могут вырасти акции «Детского мира», продающего игрушки и детскую одежду.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
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Роскачество рекомендует потребителям не бояться покупать вино с содержанием диоксида серы. Об этом говорится в сообщении организации.
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На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
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В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

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СМИ сообщили о предъявлении обвинения главе ростовского минздрава

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В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов, сообщает сайт правительства Амурской области.
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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе, который скрывала некоторое время, а также назвала свои самые главные страхи.
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Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

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Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

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В Сети опубликовали фото приставки Xbox Series X

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