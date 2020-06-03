Энергетика
РБКСМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+
Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
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Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru вчера в 02:48
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03 июня в 03:51
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
Общество
В Новокузнецке открываются все торговые центры
ТРЦ в Новокузнецке закрыты с 31 марта. Горожане неоднократно поднимали вопрос о том, когда торговые объекты восстановят свою работу.
Новокузнецк.ру вчера в 09:17
Здоровье
Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается
Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Известия вчера в 13:51
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:33
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
REGNUM вчера в 14:44
Политика
Россия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ
США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
РИА Новости вчера в 19:31
Здоровье
Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни
Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец вчера в 15:47
Общество
Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в республике
В Республике Алтай в четверг, 4 июня, выявлено семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 23:17
Экономика
ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
Найдено решение по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске
Общественная служба новостей вчера в 02:55
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани
АБН вчера в 00:25
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Общество
Для 8,5 тыс. выпускников школ Сахалинской области прошел последний звонок
Линейки по случаю окончания учебного года прошли в пятницу в школах Сахалинской области.
ТАСС вчера в 20:50
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины
Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей вчера в 16:07
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна вчера в 05:33