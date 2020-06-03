Энергетика

РБКРБКСМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
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Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40

Названы виновники возможного срыва переговоров по нефти

Lenta.ru03 июня в 09:03

Переговоры ОПЕК+ по нефти оказались на грани срыва из-за нарушителей

RuNews24.ru03 июня в 10:25

Встреча ОПЕК+ под угрозой срыва

ANNA-News03 июня в 11:26
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
2,5K
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
1,4K
Общество

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru вчера в 02:48
1,2K
Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
38
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
664
Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
188
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03 июня в 03:51
2,4K
Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
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Общество

В Новокузнецке открываются все торговые центры

ТРЦ в Новокузнецке закрыты с 31 марта. Горожане неоднократно поднимали вопрос о том, когда торговые объекты восстановят свою работу.
Новокузнецк.ру вчера в 09:17
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Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
29
Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Известия вчера в 13:51
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Политика

В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
685
Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:33
1K
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM вчера в 14:44
13
Политика

Россия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ

США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
РИА Новости вчера в 19:31
8
Здоровье

Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни

Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец вчера в 15:47
23
Общество

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в республике

В Республике Алтай в четверг, 4 июня, выявлено семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 23:17
25
Экономика

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
39
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
183
Общество

Найдено решение по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске

Общественная служба новостей вчера в 02:55
211
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
1,4K
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН вчера в 00:25
623
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
1,5K
Общество

Для 8,5 тыс. выпускников школ Сахалинской области прошел последний звонок

Линейки по случаю окончания учебного года прошли в пятницу в школах Сахалинской области.
ТАСС вчера в 20:50
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины

Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей вчера в 16:07
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна вчера в 05:33
10
Как работают Яндекс.Новости?
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