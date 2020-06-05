Энергетика
РБКСМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+
Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
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Происшествия
Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»
Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
RT на русском 19:50
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Последние звонки в школах Сахалинской области прошли в очной форме
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко пришел на последний звонок в кадесткую школу Южно-Сахалинска, он поздравил выпускников и дал им напутствие - "судьбу связать с Сахалинской областью и приложить таланты на благо ее развития".
Интерфакс - Россия 21:41
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Здоровье
В Хакасии заберут в больницу «легких» больных с коронавирусом
Власти Хакасии по инициативе Роспотребнадзора могут ввести в регионе обязательную госпитализацию пациентов с легкой или бессимптомной формой течения коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 20:07
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
Происшествия
В Холмском районе водитель Toyota выжил после серьезной аварии
Возле села Пожарского в Холмском районе с дороги улетела Toyota Ipsum (по другим данным, Gaia).
Сахалин.Инфо 22:35
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии за сутки увеличилось на 46, с момента начала пандемии выявлено 1633 случая, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02 июня в 22:04
Общество
Татарстан отменил самоизоляцию для пребывающих из других регионов
В Татарстане смягчили ограничения для пребывающих из других регионов.
News.ru 11:19
Космос
Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon
Ореанда-Новости 04:22
Игры
Гоночный симулятор Project CARS 3 готов к запуску
Гоночный симулятор Project CARS 3 уже готов к выпуску этим летом для игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
Megaobzor.com вчера в 18:23
Здоровье
10 человек в Хакасии умерли от коронавируса
Как пояснили в пресс-службе ведомства, в статистику теперь будут вносить умерших с диагнозом COVID-19 только в том случае, если экспертиза подтвердит, что причиной смерти стал коронавирус.
Юг Сибири 00:13
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Здоровье
Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом
Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся.
КузПресс 21:00
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 02 июня в 13:44
Политика
Трамп назвал тему о возвращении России в G7 вопросом здравого смысла
Президент РФ Владимир Путин помог США с нефтяной индустрией, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос, как РФ завоевала доверие Соединенных Штатов, чтобы вернуться в G7.
Политическая Экспертиза вчера в 10:30
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Здоровье
В Волгоградской области назвали районы с самой высокой рождаемостью
Рассказываем, где в Волгоградской области самые высокие показатели рождаемости и сколько всего в регионе насчитывается жителей.
Волгоградская правда 22:45
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Шоу-бизнес
Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях
Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru 05:42
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58