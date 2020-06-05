Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.

Происшествия Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования» Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.

Общество Последние звонки в школах Сахалинской области прошли в очной форме Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко пришел на последний звонок в кадесткую школу Южно-Сахалинска, он поздравил выпускников и дал им напутствие - "судьбу связать с Сахалинской областью и приложить таланты на благо ее развития".

Финансы Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 776

Здоровье В Хакасии заберут в больницу «легких» больных с коронавирусом Власти Хакасии по инициативе Роспотребнадзора могут ввести в регионе обязательную госпитализацию пациентов с легкой или бессимптомной формой течения коронавирусной инфекции.

Происшествия В Холмском районе водитель Toyota выжил после серьезной аварии Возле села Пожарского в Холмском районе с дороги улетела Toyota Ipsum (по другим данным, Gaia).

Здоровье В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии за сутки увеличилось на 46, с момента начала пандемии выявлено 1633 случая, сообщила пресс-служба правительства региона. 127

Игры Гоночный симулятор Project CARS 3 готов к запуску Гоночный симулятор Project CARS 3 уже готов к выпуску этим летом для игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. 2

Здоровье 10 человек в Хакасии умерли от коронавируса Как пояснили в пресс-службе ведомства, в статистику теперь будут вносить умерших с диагнозом COVID-19 только в том случае, если экспертиза подтвердит, что причиной смерти стал коронавирус.

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 462

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,7K

Здоровье Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся. 1

Политика Трамп назвал тему о возвращении России в G7 вопросом здравого смысла Президент РФ Владимир Путин помог США с нефтяной индустрией, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос, как РФ завоевала доверие Соединенных Штатов, чтобы вернуться в G7. 138

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3,2K

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K