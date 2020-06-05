Энергетика
РБКСМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+
Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
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Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Политика
Политик Андрей Крылов вновь подал иск на губернатора Алтайского края
«Алтайский краевой суд сегодня принял мое административное исковое заявление с требованием отмены Указа Губернатора Алтайского края о введении ограничительных мер», - сообщил Андрей Крылов.
Московский Комсомолец 06:32
Здоровье
Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом
Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся.
КузПресс 21:00
Общество
Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 20:37
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Хоккей
Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккею
Как сообщает Спорт24.Ru, помогать Брагину в сборной России будут Алексей Жамнов — ныне генеральный менеджер "Спартака", Александр Бойков — член тренерского штаба "Красной машины" и Рашит Давыдов — тренер вратарей в СКА и сборной России.
Вести.Ru 16:29
Общество
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
В отношении Николая Платошкина возбудили уголовное дело, его задержали
Николая Платошкина подозревают в разжигании массовых беспорядков и распространении фейков.
RuNews24.ru 11:30
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru 23:25
Общество
Путин ввёл режим ЧС в Норильске
Deita.ru вчера в 20:45
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 02 июня в 21:30
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Религия
Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
На родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества или развлекаться.
Vesiskitim.ru 09:04
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
Космос
Чем Perseverance отличается от других марсоходов
Популярная механика 12:22
Происшествия
Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»
Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
РБК 21:24
Здоровье
В Волгоградской области назвали районы с самой высокой рождаемостью
Рассказываем, где в Волгоградской области самые высокие показатели рождаемости и сколько всего в регионе насчитывается жителей.
Волгоградская правда 22:45
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в Томске о вырубке деревьев рекламной фирмой
Как сообщили НИА Томск в СУ СКР, уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства.
НИА-Томск 23:15
Общество
Ливень разогнал часть протестующих перед Белым домом
РИА Новости 20:56
Происшествия
Новокузнецких чиновников подозревают в массовых хищениях
В новокузнецком отделе Следственного комитета изучили документацию и приняли решение открыть шесть уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Город новостей 06:38
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47