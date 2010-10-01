По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.

Экономика Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах Стагнация рынка фармацевтической розницы вынудила его крупнейших игроков менять модель развития.

Общество Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.

Происшествия Медик опроверг сообщения о смерти человека от коронавируса в Москве Вернувшийся в Москву из Италии мужчина, скончавшийся в медцентре в Коммунарке, умер не из-за коронавирусной инфекции, заявил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

Шоу-бизнес Пелагея получила звание заслуженной артистки России В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.