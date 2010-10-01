Экономика

РБКРБКСМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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Футбол

У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 18:26
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Экономика

Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах

Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах Стагнация рынка фармацевтической розницы вынудила его крупнейших игроков менять модель развития.
Коммерсантъ 18:27
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
ТАСС 11:11
Общество

Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Вести.Ru 17:53
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Футбол

Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду

Министр здравоохранения португальской Мадейры Педру Рамош поделился информацией о состоянии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Sport.ru 17:30
Футбол

Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия 10:59
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»

Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
ГлобалМСК.ру 10 марта в 15:11
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 10:00
Происшествия

Медик опроверг сообщения о смерти человека от коронавируса в Москве

Вернувшийся в Москву из Италии мужчина, скончавшийся в медцентре в Коммунарке, умер не из-за коронавирусной инфекции, заявил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.
Взгляд.ру 11:39
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru 18:03
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
RuNews24.ru 09:34
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Общество

Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
РИА Новости 15:29
Политика

Президент Финляндии поблагодарил РФ за борьбу с коронавирусом

Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, которые та принимает в борьбе с коронавирусом.
Мойка78 17:17
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News 11:14
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Политика

Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней

Начиная с пятницы запрещаются поездки из Европы в США. Запрет не касается Великобритании, уточнил Трамп.
BFM.ru вчера в 21:50
Гаджеты

GeForce RTX 2060 может получить 8 ГБ памяти

Игромания.ру 18:03
Политика

В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 16:49
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

РИА Новости вчера в 04:03
Общество

Информатор WikiLeaks Мэннинг попыталась покончить с собой

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе, попыталась покончить с собой.
Вечерняя Москва 05:28
Финансы

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 17:03
Футбол

Нападающий «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом

"Сампдория" объявила, что нападающий Маноло Габбьядини заболел коронавирусом.
Soccer.ru 11:18
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Piter.tv 06:19
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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Русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии и созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. Основой СМИ стали бесплатные мобильные приложения для iOS, Windows Phone и Android.
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