По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.

Политика Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Общество В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

Музыка Группа Little Big представила песню для Евровидения Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.

Политика Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17 Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.

Общество Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Мэннинг В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных.

Здоровье В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.

Общество В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Политика Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Экономика Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».

Энергетика Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Общество Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.