Экономика
РБКСМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Шоу-бизнес
От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Хоккей
НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Руководство НХЛ объявило о немедленной приостановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Политика
Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17
Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.
Наука
Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам в Ираке
США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке.
Общество
Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Мэннинг
В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Здоровье
Карантин в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ введен с 12 марта
Ранее источник ZAB.RU сообщил, что карантин в школах Читы будет объявлен 13 марта. Постановление подписано на день раньше.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Происшествия
В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции
В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.
Общество
Режим повышенной готовности вводится в Подмосковье из-за коронавируса
Валерий Шарифулин / ТАСС В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности.
Общество
Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Лобода поздравила с днем рождения красавицу-маму
Лобода поздравила с днем рождения красавицу-маму Фото Наталии Васильевны Лободы восхитило поклонников.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.