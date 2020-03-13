Экономика

РБКРБКСМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

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По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

РБК18:03

Владельцы «Ведомостей» нашли покупателей для газеты — «Медуза»

Adindex.ru22:31
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Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Коммерсантъ 22:06
Политика

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
РИА Новости 21:14
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости 20:12
Шоу-бизнес

От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец 11:15
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
RT на русском 17:29
Хоккей

НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Руководство НХЛ объявило о немедленной приостановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 14:08
Политика

Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17

Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.
Деловое.ТВ 13:43
Наука

Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки

Anonsens вчера в 17:31
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 20:28
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам в Ираке

США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке.
Вести.Ru 22:58
Общество

Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Мэннинг

В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных.
РБК 19:07
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 22:40
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 10:13
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Здоровье

Карантин в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ введен с 12 марта

Ранее источник ZAB.RU сообщил, что карантин в школах Читы будет объявлен 13 марта. Постановление подписано на день раньше.
ZAB.RU 03:40
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия 14:34
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Происшествия

В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции

В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 12:37
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Подмосковье из-за коронавируса

Валерий Шарифулин / ТАСС В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности.
РЕН ТВ 10:34
Общество

Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Live24 07:06
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra вчера в 13:37
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:53
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Лобода поздравила с днем рождения красавицу-маму

Лобода поздравила с днем рождения красавицу-маму Фото Наталии Васильевны Лободы восхитило поклонников.
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Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao

Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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