Происшествия
Российская газетаСМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем
В руки датских журналистов попала информация о гражданине Австралии Халеде Хаяте, причастном к ДАИШ (террористическая организация ИГИЛ, запрещена в РФ). Хаята задержали в 2017 году и признали виновным в подготовке теракта на борту самолета, выполнявшего рейс Сидней - Дубай.
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с чего всё началось
Как стало известно «Датскому радио», признанный в Австралии виновным в попытке взрыва самолета Etihad Халед Хаят рассказал, что к крушению А321 причастны его брат Терек и гражданин Дании Базил Хассан, они якобы помогли спланировать атаку.Телеканал 360°06:51
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Австралийский террорист признался, что самолет над Синаем взорвал его датский напарник
КП - Санкт-Петербургвчера в 08:26
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