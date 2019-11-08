Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

В руки датских журналистов попала информация о гражданине Австралии Халеде Хаяте, причастном к ДАИШ (террористическая организация ИГИЛ, запрещена в РФ). Хаята задержали в 2017 году и признали виновным в подготовке теракта на борту самолета, выполнявшего рейс Сидней - Дубай.
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Как стало известно «Датскому радио
», признанный в Австралии виновным в попытке взрыва самолета Etihad Халед Хаят рассказал, что к крушению А321 причастны его брат Терек и гражданин Дании Базил Хассан, они якобы помогли спланировать атаку.
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К крушению российского самолета над Синаем причастен датский террорист

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Век06 ноября в 05:55
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В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
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Российская газета вчера в 09:48
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RT на русском 06:20
Политика

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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

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РИА Новости 01:58
Общество

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
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Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
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Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Общество

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Коммерсантъ 00:37
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
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Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Газета.Ru 07:10
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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

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Кино

Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.
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Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.
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В Москве мужчина купил iPhone 11 и расплатился за него билетами «банка приколов».
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Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки

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Платини потребовал от УЕФА €7,2 млн

По информации издания, Платини подал иск к УЕФА на общую сумму в €7,2 млн, из которых €5,5 млн составляет задолженность по зарплате.
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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Все идет по плану

Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 06 ноября в 12:03
Политика

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
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