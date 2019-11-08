с чего всё началось

В руки датских журналистов попала информация о гражданине Австралии Халеде Хаяте, причастном к ДАИШ (террористическая организация ИГИЛ, запрещена в РФ). Хаята задержали в 2017 году и признали виновным в подготовке теракта на борту самолета, выполнявшего рейс Сидней - Дубай.

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина грубила девушкам из SEREBRO Максим Фадеев в одном из своих интервью официально подтвердил, что в составе группы SEREBRO Ольга Серябкина была лидером.

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.

Политика Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.

Фигурное катание Тутберидзе поздравила дочь с первой победой Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.

Кино Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.

Футбол Платини потребовал от УЕФА €7,2 млн По информации издания, Платини подал иск к УЕФА на общую сумму в €7,2 млн, из которых €5,5 млн составляет задолженность по зарплате.

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".