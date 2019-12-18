Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.

с чего всё началось

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили. Прилетевшим пришлось проходить дополнительные проверки, официально причина задержания пока не называлась.

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

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