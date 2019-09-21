Шоу-бизнес
Газета.RuСМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
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с чего всё началось
47000 рублей - Алла Пугачева Пенсия 70-летней Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей.Телепрограммавчера в 00:45
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Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла Пугачева: стал известен размер пенсии звезд
StarHit.ruвчера в 13:00
Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды
Телепрограммавчера в 00:45
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Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал про главную угрозу для России. Об этом сообщает издание "Московский Комсомолец".
Газета.Ru 03:13
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Футбол
«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет
ProstoProSport вчера в 17:30
Футбол
Талалаев продолжает преследовать Игнашевича
Полярус, 49 (0:3) "Химки" явно не собираются отдавать первое место "Торпедо" без борьбы.
Спорт-Экспресс 01:45
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных военных сил
Министерство обороны США направит дополнительный военный контингент на Ближний Восток "в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию".
Военное обозрение вчера в 08:36
Футбол
Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
Чемпионат 19 сентября в 04:30
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
В ЕС назвали сроки проведения следующей трехсторонней встречи по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия договорились о проведении в конце октября следующей трехсторонней встречи по газовой проблематике, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Мирош Шефчович.
Rambler News Service 19 сентября в 13:21
Общество
Более 400 рейсов в Японии отменено из-за тайфуна «Тапа»
В Японии из-за тайфуна «Тапа» было отменено 412 региональных рейсов.
RT на русском 01:35
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия 20 сентября в 06:46
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru вчера в 07:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат
Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2.
Газета.Ru вчера в 17:30
Хоккей
ХК «Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»
Областная газета 02:17
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Гаджеты
Google запускает четыре новые функции для Android TV
Разработчики из Google анонсировали четыре новые функции, которые в скором времени станут доступны обладателям телевизоров, работающих под управлением операционной системы Android TV.
3DNews 02:55
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Авто
Toyota выпустила кабриолет для японского императора
Автоконцерн Toyota выпустил кабриолет для императора Японии, этот автомобиль может появиться на публике во время коронации Нарухито.
Авто Воронеж 20 сентября в 04:40
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48