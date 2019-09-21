Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
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с чего всё началось

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

47000 рублей - Алла Пугачева Пенсия 70-летней Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей.
Телепрограммавчера в 00:45

Подробнее о событии

СМИ рассказали, какие пенсии получают российские артисты

РИА Новости01:54

Стал известен размер пенсий российских звезд

РЕН ТВвчера в 15:54

Стало известно о размерах государственных пенсий у звезд

OAnewsвчера в 03:34

Звезды раскрыли размеры своих пенсий

URA.Ruвчера в 12:36

Стало известно, какие пенсии получают российские знаменитости

Дни24вчера в 05:16

Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла Пугачева: стал известен размер пенсии звезд

StarHit.ruвчера в 13:00

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

Телепрограммавчера в 00:45
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Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал про главную угрозу для России. Об этом сообщает издание "Московский Комсомолец".
Газета.Ru 03:13
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Интернет

Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Российская газета 00:51
Футбол

«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет

ProstoProSport вчера в 17:30
Футбол

Талалаев продолжает преследовать Игнашевича

Полярус, 49 (0:3) "Химки" явно не собираются отдавать первое место "Торпедо" без борьбы.
Спорт-Экспресс 01:45
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных военных сил

Министерство обороны США направит дополнительный военный контингент на Ближний Восток "в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию".
Военное обозрение вчера в 08:36
Футбол

Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»

Чемпионат 19 сентября в 04:30
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика

В ЕС назвали сроки проведения следующей трехсторонней встречи по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия договорились о проведении в конце октября следующей трехсторонней встречи по газовой проблематике, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Мирош Шефчович.
Rambler News Service 19 сентября в 13:21
Общество

Более 400 рейсов в Японии отменено из-за тайфуна «Тапа»

В Японии из-за тайфуна «Тапа» было отменено 412 региональных рейсов.
RT на русском 01:35
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Происшествия

Полиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку

РБК вчера в 16:30
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 20 сентября в 06:46
Шоу-бизнес

Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу

Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru вчера в 07:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат

Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2.
Газета.Ru вчера в 17:30
Хоккей

ХК «Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»

Областная газета 02:17
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Гаджеты

Google запускает четыре новые функции для Android TV

Разработчики из Google анонсировали четыре новые функции, которые в скором времени станут доступны обладателям телевизоров, работающих под управлением операционной системы Android TV.
3DNews 02:55
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Авто

Toyota выпустила кабриолет для японского императора

Автоконцерн Toyota выпустил кабриолет для императора Японии, этот автомобиль может появиться на публике во время коронации Нарухито.
Авто Воронеж 20 сентября в 04:40
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК вчера в 14:18
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru 02:23
Происшествия

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
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Николай Цискаридзе
Российский артист балета
Российский артист балета и педагог, солист балета Большого театра в 1992-2013 годах, Народный артист РФ, Народный артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной премии РФ, трижды лауреат театральной премии «Золотая маска». Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Светлана Светличная
Актриса
Советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР.
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