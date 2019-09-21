47000 рублей - Алла Пугачева Пенсия 70-летней Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей.

с чего всё началось

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