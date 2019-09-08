Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

12100 рублей - Николай Цискаридзе 45-летний Николай Максимович, как и все балетные, получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре - 21 год.
Телепрограмма00:45

Подробнее о событии

Стал известен размер пенсий российских звезд

РЕН ТВ15:54

Стало известно о размерах государственных пенсий у звезд

OAnews03:34

Звезды раскрыли размеры своих пенсий

URA.Ru12:36

Актеры и певцы России раскрыли размеры своих пенсий

Слово и Дело05:20

Стало известно, какие пенсии получают российские знаменитости

Дни2405:16

Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла Пугачева: стал известен размер пенсии звезд

StarHit.ru13:00

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

Телепрограмма00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

StarHit.ru 11:00
Происшествия

Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер

На кадрах, которые опубликовала девушка на своей странице в Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло табличку с предложением стать его женой и кольцо.
Lenta.ru 08:43
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Здоровье

В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего

По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 19 сентября в 14:07
Происшествия

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости вчера в 05:29
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Политика

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Политика

Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.
Взгляд.ру вчера в 14:53
Культура

Дэнни Бойл рассказал о фильме по мотивам песен The Beatles

Газета.Ru вчера в 15:04
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Умер бывший владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон

ФАН 22:47
Авто

Ярославский моторный завод выпустил юбилейный мотор для ГАЗ

Юбилейный, 100-тысячный четырёхцилиндровый мотор ЯМЗ-530 для «ГАЗон NEXT» был выпущен на Ярославском моторном заводе «Автодизель».
Тарантас Ньюс вчера в 17:06
Футбол

Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»

Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
Евро-футбол.ру 13:16
Шоу-бизнес

Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк

На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы.
URA.Ru вчера в 19:42
Гаджеты

Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
iXBT.com 19 сентября в 13:03
Музыка

Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:16
Гаджеты

Huawei запустила бета-тестирование для восьми моделей смартфонов

В тестировании на первом этапе примет участие восемь моделей, среди которых смартфоны серии Mate 20 и Honor 20, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Установить новую прошивку можно будет на смартфоны с каталожными номерами, указанными в официальном каталоге.
Astera вчера в 15:11
Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова обновила два мировых рекорда

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и в сумме двух программ на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
Вечерняя Москва 08:34
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 22:00
Футбол

«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 0:2

Московский Комсомолец 19:49
Происшествия

Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Цискаридзе
Российский артист балета
Российский артист балета и педагог, солист балета Большого театра в 1992-2013 годах, Народный артист РФ, Народный артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной премии РФ, трижды лауреат театральной премии «Золотая маска». Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Николай Дроздов
Учёный
Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения, общественный деятель и пропагандист охраны природы. Заслуженный журналист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации. Доктор биологических наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное