Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
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с чего всё началось

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

12100 рублей - Николай Цискаридзе 45-летний Николай Максимович, как и все балетные, получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре - 21 год.
Телепрограммавчера в 00:45

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СМИ рассказали, какие пенсии получают российские артисты

РИА Новости01:54

Стал известен размер пенсий российских звезд

РЕН ТВвчера в 15:54

Звезды раскрыли размеры своих пенсий

URA.Ruвчера в 12:36

Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла Пугачева: стал известен размер пенсии звезд

StarHit.ruвчера в 13:00

Стало известно, какие пенсии получают российские знаменитости

Дни24вчера в 05:16

Стало известно о размерах государственных пенсий у звезд

OAnewsвчера в 03:34

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

Телепрограммавчера в 00:45
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Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

РИА Новости вчера в 14:23
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Культура

Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru 20 сентября в 12:54
Экономика

Две трети россиян имеют как минимум один кредит

Россияне теряют доходы шестой год подряд и вынуждены брать новые кредиты, чтобы расплатиться по текущим.
Газета.Ru вчера в 15:50
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском вчера в 14:45
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Общество

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

РИА Новости 00:36
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru 20 сентября в 15:27
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Футбол

«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

Советский спорт вчера в 13:56
Единоборства

Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем

Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии

Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru вчера в 21:41
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:36
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне

Кинокритики не могут определиться, соберет ли кассу новый фильм о Рэмбо или нет. Раньше почти каждый человек знал историю о Рэмбо.
iReactor 00:00
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 20 сентября в 04:42
Хоккей

2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «дьяволов» двумя очками отметился российский форвард Никита Гусев, забросив шайбу и отметившись результативной передачей.
Чемпионат 01:32
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Технологии

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 19 сентября в 13:43
Политика

В Великобритании лейбористы оказались в кризисе из-за Brexit

Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru 20 сентября в 12:09
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
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Николай Цискаридзе
Российский артист балета
Российский артист балета и педагог, солист балета Большого театра в 1992-2013 годах, Народный артист РФ, Народный артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной премии РФ, трижды лауреат театральной премии «Золотая маска». Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Николай Дроздов
Учёный
Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения, общественный деятель и пропагандист охраны природы. Заслуженный журналист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации. Доктор биологических наук, профессор.
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