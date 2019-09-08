Шоу-бизнес
Газета.RuСМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
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12100 рублей - Николай Цискаридзе 45-летний Николай Максимович, как и все балетные, получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре - 21 год.Телепрограммавчера в 00:45
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Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла Пугачева: стал известен размер пенсии звезд
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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