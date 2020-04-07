Общество
Вечерняя МоскваСМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки. Об этом Reuters пишет со ссылкой на три источника в организации.
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OilPrice рассказало, при каком условии Россия может пойти на сокращение добычи нефти
ПолитРоссиявчера в 12:49
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У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
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Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Политика
Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing
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В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Политика
Мишустин не поддержал перекрытие границ регионов
По словам Мишустина, прецеденты с закрытием границ и препятствованием проезду людей и транспорта случились на прошлой неделе.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Происшествия
У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус
Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.
Общество
В Москве только 4% новых заболевших COVID-19 вернулись из-за границы
Только 4% от числа новых заразившихся коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы, сообщает столичный оперативный штаб.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Удмуртии
В Удмуртии выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Происшествия
Названы наиболее криминальные районы Уфы в период самоизоляции
На втором и третьем месте антирейтинга находятся Орджоникидзевский и Калининский районы, где произошло 7 и 4 преступлений соответственно.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Футбол
Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду
19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Политика
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
Как отметил дипломат, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Гаджеты
Intel прекращает выпуск пяти чипсетов для процессоров Haswell
На прошлой неделе компания Intel объявила о прекращении производства наборов системной логики Q87, C226, H81, QM87 и HM86.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.