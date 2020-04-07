Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки. Об этом Reuters пишет со ссылкой на три источника в организации.
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СМИ назвали условие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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