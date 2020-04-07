Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки. Об этом Reuters пишет со ссылкой на три источника в организации.
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Названо главное условие спасения нефти

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СМИ назвали условие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Московский Комсомолец04:30

Reuters: ОПЕК+ может договориться, если США сократит добычу нефти

Телеканал 360°вчера в 17:28

Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

Газета.Ruвчера в 20:47

Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи

РБКвчера в 17:52

Reuters выяснило, при каком условии ОПЕК+ согласится на сокращение добычи нефти

URA.Ruвчера в 23:07

OilPrice рассказало, при каком условии Россия может пойти на сокращение добычи нефти

ПолитРоссиявчера в 12:49
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Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
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Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось, передает Reuters заявление канцелярии правительства.
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Президент Ла Лиги: Месси не решит проблемы Серии А

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова бывшего президента «Интера» Массимо Моратти, который ранее выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
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Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной.
Lenta.ru 11:12
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Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
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Продажи новых автомобилей в России выросли за март

Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:53
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Политика

Владимир Путин: пик эпидемии коронавируса еще не наступил

По словам президента, в России следят за ситуацией и отслеживают развитие эпидемии. Путин отметил, что пик эпидемии еще не наступил.
ГТРК Марий Эл 10:00
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.
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Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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ЦМАКП: экономику России ожидает двухлетнее снижение

По оценке экономистов, при благоприятном сценарии российский ВВП снизится на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-0,8% в 2021 году.
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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

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Общество

Скворцова: прививка от туберкулеза может влиять на заболеваемость коронавирусом

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что показатель вакцинации БЦЖ - против туберкулеза - среди населения может иметь взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности при коронавирусе.
Московский Комсомолец 14:37
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Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все

"Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.
Московский Комсомолец 06:44
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Общество

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут

В России разработаны чипы, позволяющие выявить коронавирусную инфекцию за 15–20 минут.
Вечерняя Москва 14:30
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Кино

13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»

13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
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Жители области получат три недели бесплатной телемедицины

Жители Ивановской области могут до конца апреля бесплатно обратиться за консультацией врача дистанционно, благодаря договоренностям с телемедицинским проектом ВЭБ.РФ и компании "Доктор рядом".
Известно.ру 10:03
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
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La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости 14:51
Гаджеты

Названы самые безопасные новые смартфоны в России

Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
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Здоровье

СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса

Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Московский Комсомолец 10:30
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У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
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