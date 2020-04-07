Общество
Вечерняя МоскваСМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки. Об этом Reuters пишет со ссылкой на три источника в организации.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
OilPrice рассказало, при каком условии Россия может пойти на сокращение добычи нефти
ПолитРоссиявчера в 12:49
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось, передает Reuters заявление канцелярии правительства.
Футбол
Президент Ла Лиги: Месси не решит проблемы Серии А
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова бывшего президента «Интера» Массимо Моратти, который ранее выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Политика
Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной.
Фигурное катание
Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Религия
Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников
В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Политика
Владимир Путин: пик эпидемии коронавируса еще не наступил
По словам президента, в России следят за ситуацией и отслеживают развитие эпидемии. Путин отметил, что пик эпидемии еще не наступил.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Экономика
ЦМАКП: экономику России ожидает двухлетнее снижение
По оценке экономистов, при благоприятном сценарии российский ВВП снизится на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-0,8% в 2021 году.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Общество
Скворцова: прививка от туберкулеза может влиять на заболеваемость коронавирусом
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что показатель вакцинации БЦЖ - против туберкулеза - среди населения может иметь взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности при коронавирусе.
Здоровье
Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все
"Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Общество
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут
В России разработаны чипы, позволяющие выявить коронавирусную инфекцию за 15–20 минут.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Кино
13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Здоровье
Жители области получат три недели бесплатной телемедицины
Жители Ивановской области могут до конца апреля бесплатно обратиться за консультацией врача дистанционно, благодаря договоренностям с телемедицинским проектом ВЭБ.РФ и компании "Доктор рядом".
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Здоровье
СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса
Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.