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Ведомости
Ведомости

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.В источнике
С чего всё началось
Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет
 газета Süddeutsche Zeitung.
РБК02:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Süddeutsche Zeitung: Германия не сможет провести расследование отравления Алексея Навального

Эхо Москвы01:00
URA.Ru

В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному

URA.Ru22:46
Lenta.ru

В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального

Lenta.ru18:49
Вести.Ru

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Вести.Ru19:43
Московский Комсомолец

СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального

Московский Комсомолец18:56
РИА Новости

СМИ: ФРГ не может начать уголовное расследование инцидента с Навальным

РИА Новости21:19
ТАСС

SZ: Германия не может начать собственное уголовное расследование дела Навального

ТАСС18:30

В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
1,6K

Газопровод «Сила Сибири» возобновит работу после профилактики

Москва, 22 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири», посредством которого снабжаются голубым топливом российские потребители на Дальнем Востоке и Китай, будут возобновлены 22 сентября, после проведения профилактических работ.
REGNUM02:31

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник начал корректироваться вверх на фоне постепенно затухающего падения акций в Азии и наметившегося отскока нефти после снижения на новостях о возобновлении добычи в Ливии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%.
Интерфакс03:29
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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